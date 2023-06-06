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07:45, 6 июня 2023Мир

Россия и Китай провели патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях

Минобороны КНР: Москва и КНР провели патрулирование в Японском и Восточно-Китайском морях

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий / РИА Новости

Китай провел совместное воздушное патрулирование с Россией над Японским и Восточно-Китайским морями, сообщило министерство обороны КНР. Об этом пишет Reuters.

Как указано на сайте ведомства, это уже шестой раз, когда стороны проводят совместное патрулирование.

Так, в ноябре 2022-го Минобороны России сообщило о совместном воздушном патрулировании России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В полете участвовали стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России и стратегические бомбардировщики H-6K Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

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    Виктория Кондратьева
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