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10:01, 6 июня 2023Забота о себе

Уролог предупредил о вредной для мужского здоровья туалетной привычке

Уролог Джеральд Коллинз посоветовал мужчинам мочиться сидя для мужского здоровья

Фото: Alona Siniehina / Shutterstock / Fotodom

Уролог Джеральд Коллинз считает, что для мужского здоровья полезнее справлять малую нужду в положении сидя. Мнение специалиста о туалетной привычке приводит издание The Daily Telegraph.

Коллинз назвал привычку садиться при малой нужде наиболее эффективным и здоровым способом мочеиспускания. По словам специалиста, в положении стоя мышцы таза и спины напрягаются и мешают полностью опорожнить мочевой пузырь. В сидячей позе, продолжил врач, мышцы расслаблены и мочеиспускание улучшается. Коллинз подчеркнул, что стоять в туалете особенно вредно тем, у кого увеличена простата и есть проблемы с мочевыводящими путями.

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Кроме того, врач посоветовал мочиться сидя мужчинам, страдающим доброкачественной гиперплазией предстательной железы. Это распространенное заболевание из-за которого пациенты испытывают трудности с мочеиспусканием из-за увеличения предстательной железы и окружающих ее тканей. Уролог предупредил, что если не опорожнять мочевой пузырь полностью, могут возникнуть серьезные осложнения: камни в почках и почечные инфекции.

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    Екатерина Улитина
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