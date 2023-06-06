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13:11, 6 июня 2023Россия

Кремль заявил о наведении порядка в граничащих с Украиной регионах

Песков заявил, что в граничащих с Украиной регионах принимаются меры по наведению порядка

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В граничащих с Украиной регионах принимаются меры для наведения порядка. Об этом во вторник, 6 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Там работают специально соответствующие службы и военные. Принимаются меры для наведения порядка», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Приграничные российские регионы регулярно попадают под обстрелы со стороны Украины. 6 июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ только по Шебекинскому городскому округу выпустили 491 единицу различных боеприпасов.

24 февраля 2022 года Россия объявила о начале специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин, обращаясь к согражданам, пояснил, что такими мерами Москва отреагировал на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Евгения Куликова
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