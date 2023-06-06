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11:43, 6 июня 2023Россия

Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион за прошедшие сутки. Соотвествующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Над Белгородом минувшие 24 часа два раза срабатывала система противовздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал, повреждения получили два служебных автомобиля.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено девять минометных и пять артиллерийских снарядов. В селе Драгунское ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство с беспилотника, которое повредило один энергообъект. «В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены одно домовладение, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Никто не пострадал», — написал Гладков.

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Грайворонском городском округе зафиксировано 49 прилетов, из которых подавляющее большинство пришлось на село Глотово. Пострадал 14-летний мальчик. Он получил черепно-мозговую травму и контузию. За его состоянием следят врачи.

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    Евгения Куликова
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