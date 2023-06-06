Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки

Белгородский губернатор Гладков опубликовал сводку об атаках ВСУ на регион за сутки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку об атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ) на регион за прошедшие сутки. Соотвествующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

Над Белгородом минувшие 24 часа два раза срабатывала система противовздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал, повреждения получили два служебных автомобиля.

В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено девять минометных и пять артиллерийских снарядов. В селе Драгунское ВСУ сбросили самодельное взрывное устройство с беспилотника, которое повредило один энергообъект. «В результате работы ПВО в поселке Разумное осколками повреждены одно домовладение, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Никто не пострадал», — написал Гладков.

В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка. В Волоконовском — хутор Старый. По Шебекинскому городскому округу выпущена 491 единица различных боеприпасов.

Грайворонском городском округе зафиксировано 49 прилетов, из которых подавляющее большинство пришлось на село Глотово. Пострадал 14-летний мальчик. Он получил черепно-мозговую травму и контузию. За его состоянием следят врачи.