Глава Еврокомиссии отказалась предлагать свою кандидатуру на посты в НАТО

Глава ЕК фон дер Ляйен отказалась предлагать свою кандидатуру на посты в НАТО

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен отказалась предлагать свою кандидатуру на посты в НАТО, передает ТАСС.

«Я абсолютно точно не выставляю свою кандидатуру», — заверила политик.

Она также добавила, что пока не готова сказать, пойдет ли на новый срок на пост главы ЕК. По ее словам, это решение будет принято во второй половине года.

Ранее сообщалось, что некоторые страны НАТО предложили Урсуле фон дер Ляйен возглавить альянс после ухода его нынешнего генсека Йенса Столтенберга. При этом опрошенные газетой The Sun эксперты считают, что фон дер Ляйен с высокой долей вероятности натолкнется на сопротивление со стороны евроскептиков.