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02:21, 1 апреля 2023Мир

Стало известно о предложении главе ЕК возглавить НАТО после Столтенберга

The Sun: главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предложили возглавить НАТО в октябре
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Ряд государств НАТО предлагают главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен возглавить альянс в октябре после ухода Йенса Столтенберга, пишет The Sun со ссылкой на дипломатический источник.

Как уточнило издание, при этом полномочия Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя ЕК заканчиваются только в 2024 году. Опрошенные газетой эксперты считают, что фон дер Ляйен с высокой долей вероятности натолкнется на сопротивление со стороны евроскептиков.

По их словам, Великобритания хочет обратить внимание других членов Североатлантического альянса на низкую эффективность работы политика во главе Минобороны Германии с 2013 по 2019 год.

Ранее стало известно, что Столтенберг уйдет в отставку осенью 2023 года. Он выразил надежду, что НАТО найдет достойного человека на пост генсека. Столтенберг также ответил на вопрос, намерен ли он остаться на этой должности, если его об этом попросят участники альянса. Он отметил, что не хочет спекулировать на том, что еще не произошло.

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Марина Совина
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