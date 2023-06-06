В Германии заявили о поражении Польши в борьбе с Евросоюзом

Spiegel: решение суда ЕС по судебной реформе в Польше является поражением для Варшавы

Решение суда Европейского союза (ЕС) признать судебную реформу в Польше нарушающей законодательство ЕС является полным поражением для Варшавы. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.

По мнению автора статьи, судебная вражда между Евросоюзом и польской стороной выходит на новый виток, и Варшава проигрывает в этой борьбе. «Окончательное поражение правительства в Варшаве: Европейский суд вновь признает судебную реформу в Польше от 2019 года нарушением законодательства ЕС», — подчеркнуло издание.

Журналист заявил, что из-за отказа Варшавы выполнять предыдущие предписания суда, на нее был наложен штраф в размере миллиона евро в день, в апреле 2023-го он был сокращен вдвое. При этом Еврокомиссия (ЕК) удерживает несколько миллиардов евро для Польши из специального коронавирусного фонда.

В июле 2021 года ЕС потребовал от Польши отменить положения судебной реформы. У суда ЕС вызвала сомнения степень независимости польского Национального судебного совета, который выбирает членов для дисциплинарной палаты, так как они тесно связаны с законодательной и исполнительной властью.