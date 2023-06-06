Суд вернул прокуратуре апелляционное представление на приговор Евгения Ройзмана

Суд в Екатеринбурге вернул прокуратуре апелляционное представление на приговор Ройзмана

Октябрьский районный суд Екатеринбурга вернул прокуратуре апелляционное представление на приговор бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщается на сайте суда.

«Было возвращено для пересоставления», — говорится в сообщении.

Ранее прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области подал представление на приговор экс-мэра, оштрафованного на 260 тысяч рублей за дискредитацию Российской армии.

По данным следствия, 1 июля 2022 года Ройзман в прямом эфире выступил в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. «Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, таким образом он хотел подорвать авторитет Российской армии в глазах граждан.