Прокуратура обжаловала приговор Ройзману по делу о дискредитации армии

Прокуратура обжаловала приговор Ройзману, оштрафованного за дискредитацию Российской армии

Прокуратура направила апелляционное представление на приговор бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщается на сайте Октябрьского районного суда.

19 мая Ройзмана оштрафовали на 260 тысяч рублей. Прокурор запрашивал для экс-мэра штраф в 280 тысяч рублей.

По данным следствия, 1 июля 2022 года Ройзман в прямом эфире выступил в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. «Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, таким образом он хотел подорвать авторитет Российской армии в глазах граждан.