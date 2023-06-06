В российском городе 13 человек попали в больницу после заказа роллов

В Екатеринбурге 13 человек попали в больницу после заказа роллов доставки «Ёбидоёби»

В Екатеринбурге 13 человек попали в больницу в состоянии средней тяжести после заказа роллов из доставки японской кухни «Ёбидоёби». Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале.

По информации службы, жители российского города заразились сальмонеллезом. «Все заболевшие с клиникой средней тяжести госпитализированы в инфекционное отделение стационара в период со 2 по 4 июня», — говорится в сообщении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Эксперты выяснили, что в пункте доставки не соблюдаются требования к условиям хранения пищевой продукции, к поточности движения готовой продукции и сырья, не ведется контроль температурно-влажностного режима, часть продукции не имеет маркировки и документации.

Помимо этого в сети доставки нарушается дезинфекционный режим, правила маркировки инвентаря, отсутствуют медкнижки у сотрудников предприятия.

Владельцу пункта доставки в Екатеринбурге уже выдали предписания о приостановлении работы, обследовании всех сотрудников и проведении дезинфекции помещения.

Ранее сообщалось, что в Челябинске девять человек воспользовались доставкой роллов и заболели сальмонеллезом.