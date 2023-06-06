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06:30, 6 июня 2023Экономика

Описано будущее российского рынка энергоносителей

Экономист Линник назвал фактором развития российского рынка энергоносителей санкции Запада

Фото: Alexey Krav / Shutterstock / Fotodom

Одним из ключевых факторов развития российского рынка энергоносителей остается санкционная политика Запада, сообщил профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления, доктор экономических наук Владимир Линник. В разговоре с «Лентой.ру» он описал будущее рынка энергоносителей в России.

Ключевыми факторами развития рынка энергоносителей на среднесрочную перспективу останутся опасность рецессии мировой экономики, ужесточение санкционного давления, а также рост издержек при перестройке логистики поставок

Владимир Линникпрофессор кафедры экономики и управления в ТЭК в Государственном университете управления

«По мнению Минэкономразвития России, основной вклад в рост экономики внесет восстановление потребительского спроса после его спада в 2022 году», — сообщил Линник.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что в отчете Минэкономразвития говорится, что поставки нефти и газа из России сократятся в 2023 году на 6,7 процента в реальном выражении.

«Нефтегазовый экспорт будет восстанавливаться за счет переориентации на дружественные и нейтральные страны», — заключил он.

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    Алена Шевченко
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