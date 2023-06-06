Описано будущее российского рынка энергоносителей

Экономист Линник назвал фактором развития российского рынка энергоносителей санкции Запада

Одним из ключевых факторов развития российского рынка энергоносителей остается санкционная политика Запада, сообщил профессор кафедры экономики и управления в ТЭК Государственного университета управления, доктор экономических наук Владимир Линник. В разговоре с «Лентой.ру» он описал будущее рынка энергоносителей в России.

Ключевыми факторами развития рынка энергоносителей на среднесрочную перспективу останутся опасность рецессии мировой экономики, ужесточение санкционного давления, а также рост издержек при перестройке логистики поставок Владимир Линник профессор кафедры экономики и управления в ТЭК в Государственном университете управления

«По мнению Минэкономразвития России, основной вклад в рост экономики внесет восстановление потребительского спроса после его спада в 2022 году», — сообщил Линник.

Собеседник «Ленты.ру» добавил, что в отчете Минэкономразвития говорится, что поставки нефти и газа из России сократятся в 2023 году на 6,7 процента в реальном выражении.

«Нефтегазовый экспорт будет восстанавливаться за счет переориентации на дружественные и нейтральные страны», — заключил он.

Ранее Минфин Россиисообщил, что в июне прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов страны составит минус 44 миллиарда рублей.

Прогноз на прошлый месяц составлял минус 8,1 миллиарда рублей, но итоговый результат оказался на 30,6 миллиарда рублей меньше, то есть совокупный результат достиг минус 38,7 миллиарда рублей.