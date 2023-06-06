Экс-глава Минздрава Иркутской области стал фигурантом третьего уголовного дела

Экс-глава Минздрава Иркутской области Сандаков стал фигурантом третьего уголовного дела

Бывший министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков стал фигурантом третьего уголовного дела. Об этом заявило региональное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Сандакова подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере». Экс-глава Минздрава региона участвовал в закупке медоборудования.

По версии следствия, весной прошлого года для легализации восьми миллионов рублей, полученных в виде взяток, он провел несколько операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. На вырученные от продажи бумаг средства он приобрел квартиру в Москве.

В ноябре 2022 года Сандакова задержали за многомиллионное мошенничество. Его обвинили в получении взятки в размере семи миллионов рублей.

