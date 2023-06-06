В России рассказали о причинах провала контрнаступления ВСУ

Депутат Швыткин назвал героизм бойцов причиной провала украинского контрнаступления

Контрнаступление ВСУ провалилось ввиду качественной работы российских вооруженных сил, своевременно полученным разведданным, но главное — благодаря мужеству и героизму бойцов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по обороне Юрий Швыткин.

«Безусловно, роль здесь сыграли и полученные своевременно разведданные от наших вооруженных сил, благодаря которым мы хорошо знали о планах действий ВСУ. Также у нас хорошо сформированная линия обороны, многоэшелонированная. Это также очень важно. Но первостепенную роль сыграли мужество и героизм наших бойцов», — подчеркнул Швыткин.

Также, по его словам, одним из ключевых факторов провала контрнаступления стала высокая концентрация российских подразделений на наиболее опасных направлениях, участках прорыва, и умелое командование.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не добилась своих целей в ходе попыток наступления, понесла значительные и несопоставимые потери. Наиболее отличились в боях российские подразделения 433-го мотострелкового полка 127-й мотострелковой дивизии, 37-й и 60-й мотострелковых бригад, добавил Шойгу.