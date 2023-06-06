В Госдуме объяснили предложение оповещать россиян о мобилизации через СМС

Депутат ГД Картаполов: СМС-оповещение о призыве по мобилизации не будет являться повесткой

СМС-оповещения будут информировать подлежащих мобилизации граждан о получении повестки, но приравниваться к ней такие сообщения не будут. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

«СМС — это не повестка», — подчеркнул он. Депутат пояснил, что цель СМС-сообщений — уведомить граждан о том, что повестка сформирована.