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22:51, 6 июня 2023Россия

В Госдуме объяснили предложение оповещать россиян о мобилизации через СМС

Депутат ГД Картаполов: СМС-оповещение о призыве по мобилизации не будет являться повесткой

СМС-оповещения будут информировать подлежащих мобилизации граждан о получении повестки, но приравниваться к ней такие сообщения не будут. Об этом заявил глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов в эфире телеканала РБК.

«СМС — это не повестка», — подчеркнул он. Депутат пояснил, что цель СМС-сообщений — уведомить граждан о том, что повестка сформирована.

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    Марина Совина
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