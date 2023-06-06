Черчесов рассказал о послании Нурмагомедова игрокам «Ференцвароша»

Тренер Черчесов рассказал, как Хабиб Нурмагомедов записал игрокам «Ференцвароша» послание

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал о послании бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова игрокам венгерской команды. Его слова приводит «Матч ТВ».

Черчесов заявил, что подопечные в раздевалке признались, что являются фанатами Нурмагомедова. «Я тогда Хабибу по видео набрал: "Извини, просьба. Тут твои болельщики полубольные". Я потом показал это записанное видео ребятам», — поделился подробностями он. Тренер добавил, что игроки долго благодарили его.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. Под его руководством команда дважды стала чемпионом Венгрии, а также завоевала Кубок страны. С 2016 года Черчесов был главным тренером сборной России. Вместе с ним команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул, после чего завершил карьеру. Всего спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам смешанных единоборств.