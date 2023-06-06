Тактику украинских штурмовых отрядов описали

The New York Times: штурмовые отряды ВСУ применяют артиллерию и танки перед началом штурма

Штурмовые отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) применяют танки и артиллерию перед началом штурма российских позиций. О подобной тактике говорится в материале американской газеты The New York Times.

В описании якобы произошедшего штурма говорится, что сначала нанесли удар украинские минометы. «Выкатился танк и открыл огонь. Затем бронированные "Хаммеры" помчались вперед по полю, стреляя из пулеметов», — говорится в публикации со ссылкой на слова одного из солдат ВСУ.

Ранее в сети появилось видео подбитых американских бронеавтомобилей MaxxPro, используемых ВСУ. На опубликованных кадрах видно, как в поле стоят несколько покинутых MaxxPro, съемка ведется примерно в полусотне метров от подбитой техники.