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15:02, 6 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о новом способе украинских мужчин сбежать из страны

Interia: на Украине мужчины подделывают свидетельства о смерти жен ради отъезда из страны

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Желающие избежать мобилизации мужчины покидают Украину, используя поддельные документы о смерти жен. Об этом сообщает польский портал Interia.

Отмечается, что для легального выезда из республики некоторые украинцы «убивают» жен, подделывая документы об их смерти. Таким образом они пытаются получить возможность пересечь границу как родители-одиночки.

Как уточнил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, ежедневно сотрудники ведомства задерживают около 20 человек, пытающихся незаконно выехать из страны.

Ранее член украинского спецназа «Братство» (организация запрещена в России) с позывным Гога заявлял, что военные комиссары на Западной Украине стали практически миллиардерами, выдавая мужчинам справки о непригодности к военной службе. По его словам, соответствующие документы военкомы делают за 12 тысяч долларов.

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    Алевтина Запольская
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