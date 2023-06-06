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12:32, 6 июня 2023Мир

В США заявили об обнаруженных обломках НЛО неизвестного происхождения

NewsNation: в рамках секретной программы США обнаружены обломки внеземного происхождения

Фото: Albert Antony / Unsplash

В рамках секретной программы по изучению неопознанных летающих объектов (НЛО), десятилетиями курируемой правительством США, были обнаружены обломки внеземного происхождения. С такими утверждениями выступил бывший сотрудник Национального агентства геопространственной разведки (NGA) и экс-офицер ВВС США Дэвид Груш в интервью телеканалу NewsNation.

«[Сотрудники] извлекают технические транспортные средства нечеловеческого происхождения, назовите их космическими кораблями, если хотите, которые либо приземлились, либо потерпели аварию», — сказал Груш. По его словам, в состав NGA якобы входила группа оперативников и техников, которые занимались их изучением и восстановлением.

«Существует изощренная, аморальная и неэтичная кампания по дезинформации [подобных сообщений об НЛО], нацеленная на население США», — заявил бывший офицер. Отмечается, что он представил доказательства существования программы Конгрессу США, но на данный момент это осталось без ответа.

В свою очередь телеканал NewsNation также не предоставил дополнительных доказательств в поддержку теории Дэвида Груша.

В апреле стало известно, что Пентагон расследует растущее число случаев, связанных с НЛО, но прогресса в доказательствах существования инопланетян, несмотря на это, пока нет. Директор Управления по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик тогда заявил, что ведомство отслеживает около 650 инцидентов с НЛО.

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    Виктория Кондратьева
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