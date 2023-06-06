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03:24, 6 июня 2023Бывший СССР

Кандидат в президенты США назвал число потерь ВСУ в зоне СВО

Кандидат в президенты США Кеннеди-младший: ВСУ потеряли в зоне СВО 350 тысяч бойцов
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Marco Bello / Reuters

Украина потеряла в боевых действиях около 350 тысяч военных, заявил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший в эфире телеканала Fox News.

По его словам, Киев скрывает число погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По некоторым данным, на фронте уже погибло примерно 350 тысяч украинцев», — назвал он число с украинской стороны. По мнению кандидата на пост главы США, о потерях ВСУ врут и Киев, и Вашингтон. По словам Кеннеди-младшего, американское руководство также не говорит правду об истинных причинах начала украинского конфликта.

«На самом деле, неоконсерваторы в Белом доме готовили и провоцировали этот конфликт на протяжении десяти лет, и они продолжают избегать любых разговоров о мире и всяческих попыток урегулировать его», — подчеркнул он.

В мае разведка Евросоюза (ЕС) заявила, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ потеряли 13 тысяч человек убитыми и 35 тысяч ранеными.

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    Марина Совина
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