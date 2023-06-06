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07:28, 6 июня 2023Мир

В Германии оценили возможность наступления ВСУ

Немецкий политолог Мюнклер заявил о неспособности ВСУ провести масштабное наступление

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Немецкий политолог Герфрид Мюнклер прокомментировал возможность наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в беседе с изданием Focus.

Мюнклер оценили возможность наступления ВСУ и заявил о неспособности Киева провести масштабную операцию. По его словам, классическая крупная атака, позволяющее одной армии сокрушить другую, требует превосходства 3:1. Идею о контрнаступлении Киева он назвал европейской выдумкой и попыткой выдать желаемое за действительное.

Эксперт добавил, что масштабы украинских действия станут гораздо скромнее, чем предполагалось.

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    Марина Совина
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