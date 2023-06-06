Обнаружены всплески образования первых звезд во Вселенной

Телескоп Уэбба обнаружил свидетельства образования самых ранних звезд

Астрономы обнаружили свидетельства всплесков образования новых звезд в ранней Вселенной с помощью космического телескопа имени Джеймса Уэбба (JWST). Предварительные результаты программы JWST Advanced Deep Extragalactic Survey, или JADES, посвященной обнаружению и описанию далеких галактик, были представлены на 242-м собрании Американского астрономического общества в Альбукерке. О первых полученных данных сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

В рамках программы JADES ученые Техасского университета в Остине исследовали галактики, существовавшие от 500 до 850 миллионов лет после Большого взрыва, в эпоху реионизациии, когда ультрафиолетовое излучение ионизировало атомы нейтрального водорода, делая Вселенную прозрачной для света. Предполагается, что это излучение было порождено либо горячими молодыми звездами в галактиках, либо активными сверхмассивными черными дырами.

Астрономы использовали спектрограф ближнего инфракрасного диапазона NIRSpec на борту JWST, чтобы найти признаки звездообразования. Почти каждая далекая галактика продемонстрировала в своем спектре сильные эмиссионные линии, указывающие на недавнее образование горячих массивных звезд. Тогда процессы звездообразования были достаточно интенсивными, чтобы стать основной движущей силой реионизации и превращения непрозрачной Вселенной в прозрачную. Эмиссионные линии возникают при воссоединении ионизированных атомов и электронов в процессе рекомбинации, при котором испускается инфракрасное излучение.

Молодые галактики претерпевали периоды быстрого звездообразования, чередующиеся с периодами затишья, когда формировалось относительно мало звезд. Всплеск рождения новых звезд, вероятно, происходил, когда галактики захватывали из окружающей среды облака водородного газа. Взрывы крупных звезд, наоборот, выделяли достаточно энергии, чтобы препятствовать конденсации газа в протозвезды.

Ученые также идентифицировали более 700 галактик-кандидатов, которые существовали, когда возраст Вселенной насчитывал всего 370-650 миллионов лет. Само количество чрезвычайно удаленных ранних галактик со всплесками звездообразования намного превышает то, что предсказывали астрономы до запуска Уэбба.