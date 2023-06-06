В ЕК испугались возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии

Politico: в ЕК назвали катастрофой возможную победу пророссийских сил в Австрии и Словакии

В Еврокомиссии полагают, что успех пророссийских сил на выборах в Словакии и Австрии грозит «катастрофой». Об этом написала газета Politico, ссылаясь на чиновников.

Чиновники ЕК испугались возможной победы пророссийских сил в Австрии и Словакии, поскольку такие результаты в двух странах обеспечат Москве «мощный инструмент против Украины». Кроме того, России станет проще справляться с введенными против нее санкциями, а передача помощи Киеву наоборот усложнится.

Представитель ЕК, чье имя не указано, назвал такой вариант развития событий катастрофой. Отмечается, что пророссийские политические силы в Австрии и Словакии представляют Австрийская партия свободы и партия Smer, соответственно.

