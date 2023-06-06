Бывший советник ЦРУ высказался о последствиях контрнаступления ВСУ

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс заявил, что контрнаступление ВСУ захлебнется

Украинские войска при начале основного этапа контрнаступления, возможно, захватят некоторые территории с помощью западного оружия, однако уже удержать их Киев не сможет. Об этом написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для The Daily Reckoning. Он также назвал возможные последствия контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По мнению Рикардса, контрнаступление ВСУ «захлебнется по мере того, как российские силы будут постепенно сводить его на нет». Он объяснил, что если Украина прорвет линию российской обороны на одном направлении, то столкнется с новыми силами и ей придется противостоять снова.

Помимо этого, бывший советник ЦРУ заявил, что для наступления подобного масштаба важна массивная материально-техническая поддержка. У Украины вряд ли есть необходимые для этого силы, предположил Рикардс. Он констатировал, что «Россия выигрывает», а Запад, в свою очередь, «не может позволить себе дать Украине больше оружия».

В заключение, говоря о последствиях операции, бывший советник ЦРУ сказал про два сценария для Украины и ее союзников: либо переговоры о мире, либо эскалация к ядерной войне. При этом Рикардс счел, что президент США Джо Байден, «скорее всего, пойдет на эскалацию конфликта».

Ранее военный аналитик Борис Джерелиевский назвал главную задачу контрнаступления ВСУ. По его словам, таким образом НАТО проводит полигонные учения с целью проверки работы современных систем связи, разведки и управления войсками. Аналитик также предположил, что при провале операции весь конфликт на Украине перейдет в мягкий формат.

Politico сообщало, что американские спутники зафиксировали начало контрнаступления Украины. В Центре военно-морского анализа рассказали, что сейчас стоит говорить о «начальных этапах» контрнаступления, однако основные действия ВСУ еще не стартовали. Об активизации сил Украины в зоне специальной военной операции (СВО) написала и газета The New York Times.