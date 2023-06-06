Песков высказался о водоснабжении Крыма после разрушения Каховской ГЭС

Песков заявил о «запасе прочности» по водоснабжению Крыма после разрушения Каховской ГЭС

По водоснабжению Крыма предпринимались энергичные шаги, есть запас прочности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя разрушение Каховской ГЭС, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что определенные наработки в подобной ситуации есть, а в настоящий момент на месте проишествия работают специалисты.

По словам Пескова, целью диверсии является лишение Крыма воды. «Падает уровень воды в водохранилище, соответственно, сокращается подача воды в канал, резко сокращается», — пояснил он.

Как сообщалось ранее, ночью 6 июня в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины была повреждена Каховская ГЭС, в результате произошло затопление территорий. Надводные сооружения были разрушены, из-за чего вода направилась внизу по течению. Уровень воды в Днепре поднялся более чем на 10 метров.