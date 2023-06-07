Жительница Испании рассказала о работе приложения для учета обязанностей по дому

Блогер Бердова: в Испании запустят приложение для учета работы по дому ради равноправия

Власти Испании планируют запустить приложение для учета времени, которое члены семьи тратят на выполнение домашних обязанностей. Как будет работать такая система контроля, в разговоре с «Лентой.ру» рассказала блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова.

Суть приложения

Такой сервис нужен для борьбы с гендерным неравенством и несправедливостью, объяснила Алена Бердова.

Приложение является детищем Министерства по вопросам равенства Испании и призвано способствовать «совместному ответственному распределению» домашних дел и обязанностей, регистрируя количество времени, которое каждый потратил на их выполнение Алена Бердова блогер

«Приложение будет не только регистрировать часы, проведенные в прямом смысле за домашними делами, но затрагивать более "невидимые" задачи, такие как составление списка бытовых дел и покупок, чтобы все успеть, планирование рациона на семью или время, проведенное с детьми», — рассказала она.

Приложение будет создавать еженедельные и ежемесячные отчеты, чтобы следить за тенденцией, отметила блогер.

«Разработчики обещают, что оно будет очень простым в использовании и будет напоминать приложения для ведения расходов. Платформа будет запущена летом, а контракт с компанией Wairbut, которая занимается ее разработкой, обошелся в 211 750 евро. Хотя приложение возникло в связи с гендерным неравенством, которое существует в семьях, его можно использовать и в других случаях. Например, им смогут пользоваться соседи по комнате или однополые пары, можно также будет включить детей и других родственников», — объяснила Алена Бердова.

Распределение обязанностей по дому

Концепция проекта подчеркивает тот факт, что женщины по-прежнему выполняют большую часть работы по дому, отметила блогер.

«В недавнем докладе фонда Caixa было подсчитано, что женщины тратят в среднем на 15 часов в неделю больше на домашние дела, чем мужчины, что составляет 780 часов в год. Другое исследование показало, что 44 процента европейцев считают, что главная роль женщины — заботиться о доме и семье, а 43 процента утверждают, что роль мужчины — зарабатывать деньги. Но тем не менее, европейцы в целом становятся более прогрессивными в отношении традиционных гендерных ролей: 8 из 10 опрошенных считают, что мужчины должны брать на себя такой же объем домашних обязанностей или брать отпуск по уходу за ребенком», — сказала она.

В Испании с гендерным первенством в домашних делах борются уже на законодательном уровне. В марте, например, испанский суд обязал мужчину выплатить своей бывшей жене 200 000 евро за 25 лет неоплачиваемого домашнего труда на основе минимальной ставки заработной платы на протяжении всего периода их брака, добавила собеседница издания.

Ранее Алена Бердова рассказала о законе паритета полов в политике и бизнесе.