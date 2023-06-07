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19:25, 7 июня 2023Культура

Шварценеггер рассказал о жестокости своего отца-нациста

Арнольд Шварценеггер рассказал, что его отец-нацист избивал мать и не давал детям еду

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

75-летний американский актер, бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о жестоком детстве из-за отца-нациста. Его цитирует FandomWire.

Отец артиста Густав Шварценеггер был офицером вермахта, а после окончания войны женился на матери звезды. У пары родилось двое сыновей. По словам актера, отец подвергал близких насилию, а также не давал своим детям есть, если те не выполняли требуемые им обязанности.

Помимо этого, на глазах детей Густав, который, по словам артиста, страдал от проблем с психикой, мог ударить свою жену.

«Он кричал в три часа ночи, и мы просыпались, и наши сердца колотились, потому что мы знали, что это значит. Он мог в любой момент ударить мою мать или сойти с ума. Так что было это странное насилие», — отметил Шварценеггер.

Ранее артист назвал причину, по которой скрывал от бывшей жены Марии Шрайвер внебрачного сына от домработницы.

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    Анастасия Астахова
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