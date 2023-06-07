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05:32, 7 июня 2023Экономика

Россиянам рассказали о возможном снижении цен на китайские автомобили в России

Вице-президент НАС Хайцеэр: автомобили из Китая могут подешеветь на 10% через полгода-год

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Возможное снижение цен на китайские автомобили на 5-10 процентов может произойти через полгода-год, заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что количество китайских автомобилей, как и количество марок, в России увеличивается, однако пока большого спроса среди россиян на них нет. Хайцеэр предположил, что рынок может быть недостаточно наполнен. «Я надеюсь, что конкуренция между китайскими производителями все-таки сыграет свою роль и будет корректировка цен», — заявил вице-президент НАС.

Хайцеэр также указал на тот факт, что в самом Китае автомобили стоят дешевле, а на стоимость транспортных средств в России влияют транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина и другие платежи. «Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться», — добавил он. Автоэксперт предположил, что это может произойти как минимум через полгода-год.

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    Марина Совина
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