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15:14, 7 июня 2023Моя страна

В Бурятии выберут лучшего резчика черемши

На фестивале в Бурятии определят лучшего резчика черемши

Фото: Елена Афонина / ТАСС

В бурятском селе Дутулур в Закаменском районе проходит впервые проводится районный фестиваль черемши. Об этом сообщает UlanMedia.ru.

В программе фестиваля конкурс «Лучший резчик черемши» и другие творческие состязания. Также гостей ждут спортивные соревнования, мастер-классы по засолке черемши и приготовлению из нее различных блюд, шагай наадан и бурятская национальная игра «Дунды», ярмарка-продажа черемши и праздничный концерт

Победителей и призеров конкурсов на фестивале наградят дипломами, ценными и денежными призами.

В мае праздник черемши прошел в Алтае, на мероприятии приготовили больше 40 блюд. Гости праздника попробовали пироги, бутерброды, салаты, вареники, пиццу, окрошку с черемшой.

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    Варвара Кошечкина
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