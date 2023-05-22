На первом празднике черемши в Алтае приготовили больше 40 блюд

В Алтае на первом празднике черемши приготовили больше 40 блюд

В алтайском селе Черемшанка на празднике черемши приготовили больше 40 блюд. Об этом сообщает «Вести Алтай».

Гости праздника попробовали пироги, бутерброды, салаты, вареники, пиццу, окрошку с черемшой. Хозяйки всех сел Ельцовского района привезли свои фирменные блюда — соусы с черемшой и заливные пироги. Директор Мартыновского дома культуры Наталья Калачева представила драники с черемшой и черемшу по-корейски.

По словам властей Ельцовского района, пока неизвестно, станет ли праздник ежегодным — существует проблема с туристической инфраструктурой. Однако в этом году мероприятие привлекло и жителей других районов.

Как сообщалось ранее, место проведения праздника выбрано не случайно — название села произошло от слова «чаремша», растение встречается по берегам реки Чумыш, на которой расположен населенный пункт.