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16:11, 8 июня 2023Наука и техника

Изменение климата связали с исчезновением кораллов из-за инфекций

Ecology Letters: глобальное потепление приводит к исчезновению кораллов из-за болезней

Фото: Marek Okon / Unsplash

Ученые предсказали, что к следующему столетию коралловые рифы во всем мире будут заражены опасными инфекциями, которые могут привести к исчезновению связанных с ними экосистем. Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology Letters.

Исследователи провели метаанализ 108 научных работ, в ходе которых изучалось распространение заболеваний кораллов по всему миру в связи с увеличением температуры поверхности моря (англ. sea surface temperature, SST) и кумулятивного теплового стресса из-за недельных температурных аномалий поверхности моря (англ. weekly sea surface temperature anomalies, WSSTA).

Известно, что экстремальные температуры оказывают стресс на иммунную систему организма, делая его уязвимым для инфекционных заболеваний, а также позволяет патогенам появляться в новых местах обитания, что приводит к более высокому уровню заболеваемости. Так как события экстремальных температур из-за изменения климата станут более частыми, это может привести к исчезновению целых видов.

Было обнаружено, что повышение как средней летней SST, так и WSSTA были связаны с глобальным увеличением распространенности болезней кораллов. Глобальная распространенность коралловых болезней утроилась, достигнув 9,92 процента за 25 изученных лет. Результаты моделирования демонстрируют, что распространенность может увеличиться до 76,8 процента к 2100 году в наихудшем климатическом сценарии, если мировые температуры продолжат расти.

По словам ученых, полученные данные подчеркивают разрушительное воздействие повышения температуры на коралловые рифы и острую необходимость быстрых действий для смягчения последствий изменения климата.

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    Александр Еникеев
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