Президент Косово назвала Вучича королем драмы

Президент Косово Османи назвала сербского коллегу Вучича королем драмы

Сербский лидер Александр Вучич является королем драмы, заявила президент Косово Вьоса Османи. Ее цитирует Reuters.

«На большинстве своих мероприятий Вучич ведет себя как король драмы», — сказала президент непризнанной республики, добавив, что ее сербский коллега не предпринял никаких мер для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее Вучич заявил, что ситуация на севере Косово продолжает оставаться напряженной, а премьер непризнанной республики Альбин Курти берет пример с украинского лидера Владимира Зеленского, желая развязать военные действия.