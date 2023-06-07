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13:34, 7 июня 2023Мир

Президент Косово назвала Вучича королем драмы

Президент Косово Османи назвала сербского коллегу Вучича королем драмы

Фото: Johanna Geron / Reuters

Сербский лидер Александр Вучич является королем драмы, заявила президент Косово Вьоса Османи. Ее цитирует Reuters.

«На большинстве своих мероприятий Вучич ведет себя как король драмы», — сказала президент непризнанной республики, добавив, что ее сербский коллега не предпринял никаких мер для обеспечения безопасности в регионе.

Ранее Вучич заявил, что ситуация на севере Косово продолжает оставаться напряженной, а премьер непризнанной республики Альбин Курти берет пример с украинского лидера Владимира Зеленского, желая развязать военные действия.

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    Глеб Бажуткин
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