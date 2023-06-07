Девушка придумала оригинальный способ отомстить соседям за кражу ее еды

Девушка добавляла в продукты много соли, чтобы проучить соседей за их воровство

Пользовательница TikTok придумала оригинальный способ отомстить соседям по университетскому общежитию, которые крали ее еду. Она рассказала, что добавляла в свои продукты большое количество соли, чтобы проучить их за воровство.

«Два года назад я добавляла "яд" в свою еду, потому что мои соседи не переставали ее воровать», — подписала автор ролик. В видео девушка показала, как высыпала огромное количество соли в упаковку молока. Затем она сильно взболтала молоко и добавила еще соли. «Вы хотели поиграть? Угощайтесь», — сказала она.

«Я ни разу об этом не пожалела», — отметила автор ролика. Девушка добавила, что ее молоко в итоге все-таки выпил кто-то из ее соседей.

В комментариях один из пользователей написал, что сталкивался с аналогичной проблемой в студенческом общежитии. «Я добавлял слабительное в свои продукты, и конечно же, мои соседи перестали съедать мою еду», — рассказал комментатор. Другие же отметили, что так поступать неразумно, так как, помимо кухни, студенты делят и ванные комнаты.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как она отомстила бывшему парню за предательство. Узнав, что он общается с другой, девушка начала заказывать на его адрес специальное белье от недержания.