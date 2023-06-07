Бросивший в мэрию российского города коктейли Молотова осужден на 15 лет колонии

15 лет колонии получил крымчанин, бросивший коктейли Молотова в администрацию Евпатории

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Крыма за поджог здания администрации Евпатории. Об этом РАПСИ сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по статьям 214 («Вандализм»), 205 («Теракт») и 205.2 («Публичные призывы к терроризму») Уголовного кодекса РФ. Первые четыре года из назначенных 15 лет он проведет в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

У осужденного российское и украинское гражданство — он родился на территории Украины, но проживал в Крыму. Суд установил, что он решил поджечь административное здание, чтобы воздействовать на органы власти России. Крымчанин изготовил два коктейля Молотова и 16 мая 2022 года бросил их в здание администрации. Возгорание заметили охранники и оперативно потушили.

Мужчина снял поджог на видео, а затем выложил его в сети с экстремистскими призывами.