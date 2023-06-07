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00:13, 7 июня 2023Наука и техника

Создана получающая энергию от движения тела ткань

Nano Research Energy: создан получающий электроэнергию от движения тела текстиль

Кадр: sciopen.com

Команда специалистов из Пекинского института наноэнергетики и наносистем при Академии наук Китая создала ткань, получающую энергию от трения в результате движения тела. Выводы работы опубликованы в журнале Nano Research Energy.

Текстильный материал под названием fiber-TENG обладает гибкостью и состоит из трех слоев: слоя полимолочной кислоты (тип полиэстера, используемый в 3D-печати), восстановленного оксида графена (доступный и распространенный тип графена) и полипиррола (полимер, широко используемый в электронике и медицине).

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Принцип работы ткани основывается на трибоэлектрическом эффекте, известным по появлению статического электричества после соприкосновения определенных материалов. При механической деформации разработки трибоэлектрические заряды генерируются контактом между слоями полимолочной кислоты и восстановленного оксида графена, а затем собираются слоем полипиррола.

В ходе экспериментов ученые обнаружили, что fiber-TENG может хранить в себе высокую плотность энергии, а также способен сохранять длительную стабильность в течение множественных циклов зарядки и разрядки.

При оптимизации этой технологии возможно будет создавать носимые электронные устройства, встроенные в рубашки, брюки, нижнее белье и головные уборы. Они позволят отслеживать биологические показатели для оценки риска возрастных заболеваний, контролировать уровень кортизола для определения степени стресса или выявлять патогенные микроорганизмы. Для этого команде требуется доработать дизайн и процесс изготовления, а также исследовать производительность fiber-TENG в различных условиях.

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    Елена Апазиди
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