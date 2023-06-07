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10:47, 7 июня 2023Ценности

54-летняя Дженнифер Энистон показала тело во время тренировки и удивила фанатов

Актриса Дженнифер Энистон показала подтянутое тело во время тренировки и удивила фанатов

Кадр: @Pvolve

Американская актриса Дженнифер Энистон показала подтянутое тело во время физической активности и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

54-летняя знаменитость приняла участие в рекламной кампании фитнес-студии функциональных тренировок Pvolve. На размещенном видео звезда популярного телесериала «Друзья» запечатлена в черных облегающих лосинах и спортивном топе.

Поклонники восхитились фигурой актрисы, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 670 тысяч подписчиков. «Мне за 20 и я никогда в жизни не видела такого пресса на своем животе», «Как ты можешь со временем становиться все красивее и красивее?», «Тебе не может быть 54 года!», «Боже мой, ты безупречна», «Нестареющая красота требует много усилий. Интересно, как она поддерживает ее?» — высказывались они.

В июне 2022 года Дженнифер Энистон раскрыла секрет питания для стройной фигуры. По словам актрисы, поддерживать тело в тонусе ей помогают перекусы в виде протеиновых батончиков и снеков. При этом звезда призналась, что она их перевозит в мини-холодильнике, который постоянно находится в ее машине.

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    Мария Винар
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