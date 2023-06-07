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11:46, 7 июня 2023Экономика

Российская газовая компания попросила освободить китайцев от налога

«Новатэк» попросил освободить китайских CNPC и SRF от налога на дивиденды ради инвестиций

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Налог на дивиденды для китайских инвесторов проекта «Ямал СПГ», CNPC (20 процентов) и Фонда Шелкового пути (SRF, 9,9 процента) надо отменить, потому что компании готовы реинвестировать эти средства в проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ). С такой просьбой к правительству обратился глава «Новатэка» Леонид Михельсон, пишет «Коммерсантъ».

Конкретная страна в его обращении не указывается, однако третий участник проекта — французский концерн Total (20 процентов) — ранее заявлял, что не станет инвестировать в российские проекты.

В перспективе воспользоваться предложением смогут также инвесторы другого проекта «Новатэка» — «Арктик СПГ-2», когда тот будет запущен. В нем принимают участие, помимо CNPC, китайская CNOOC и консорциум японских Mitsui, Mitsubishi и JOGMEC. Доля каждого из участников составляет 10 процентов.

В соответствии с нынешним законодательством, нерезиденты России платят 15 процентов от суммы дивидендов, если иной размер не предусмотрен соглашением об избежании двойного налогообложения. В случае с Total ставка была снижена до 5 процентов, а китайским компаниям ее сократили до 10 процентов.

Китайские акционеры неоднократно просили снизить ставку, но российская сторона требовала аналогичных условий для российских инвесторов в Китае. В настоящее время достигнуть соглашения по этим вопросам не удалось.

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В письме Михельсон отмечает, что уже больше года компания не может получить иностранные кредиты, все инвестиции идут за счет собственных средств и акционеров. Отмена налога на дивиденды позволила бы получить новый источник денег.

Независимый эксперт Александр Собко отметил, что желание китайских инвесторов инвестировать в российские СПГ-заводы прямо зависит от спроса в самом Китае, который предсказать непросто. Кроме того, за последние два года Китай заключил контракты на поставку около 50 миллионов тонн СПГ в год, что сравнимое с текущим потреблением.

Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов подсчитал, что если обнулить налог на дивиденды, то китайские компании в ближайшие годы могли бы вкладывать в российские СПГ-проекты по 10-11 миллиардов рублей в год. Впрочем, взамен такой же суммы лишится бюджет.

Ранее источники Reuter в нефтяном ведомстве КНР сообщили, что страна может ускорить строительство газопровода из Туркмении и одновременно затянуть реализацию российского проекта «Сила Сибири-2». Таким образом Пекин хочет укрепить связи со Средней Азией.

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    Платон Щукин
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