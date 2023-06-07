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07:21, 7 июня 2023Ценности

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в купальнике

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм снялась в купальнике в рекламе бренда St.Tropez

Кадр: @ashleygraham

Плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм приняла участие в съемках рекламы масла для тела бренда St.Tropez и восхитила фанатов. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

35-летняя манекенщица снялась в слитном купальнике черного цвета, стоя на балконе на фоне моря. Знаменитость позировала с собранными в небрежный пучок волосами и макияжем в нюдовых оттенках на лице. Ее образ дополнили массивное бриллиантовое колье и серьги-кольца из той же линейки украшений.

Подписчики оценили внешний вид Грэм в многочисленных комментариях под публикацией, набравшей 154 тысячи лайков. «Красотка», «Сексуальная», «Самая красивая женщина в мире», «Просто вау», «Красивая Эшли», «Я люблю тебя», — высказывались поклонники.

В апреле Эшли Грэм стала самой сексуальной женщиной в мире в 2023 году согласно американской версии мужского журнала Maxim. По словам журналистов, манекенщица стала «королевой форм».

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    Карина Черных
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