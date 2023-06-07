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11:31, 7 июня 2023Забота о себе

Пожарный выжил после восьмой остановки сердца на пять минут

People: пожарный из США выжил после пятиминутной остановки сердца

Фото: Chesterfield Township Fire Department

Сердце американского пожарного Дэвида Харта остановилось на пять минут прямо на работе. О том, как его спасли после восьмого сердечного приступа, рассказало издание People.

Члену пожарной бригады города Моргантон (Северная Каролина, США) стало плохо 26 мая — он разворачивал шланг, чтобы потушить пожар. Его коллега Аманда Бафф оказала мужчине первую помощь, использовав дефибриллятор, и спасла ему жизнь. «Сердце остановилось на пять минут, но они ощущались как вечность. Мы делаем это каждый день, каждый день имеем дело с инфарктами, но все совсем иначе, когда плохо кому-то из своих», — призналась спасательница.

Пережив восьмой сердечный приступ, Харт уже через пять дней после случившегося выписался из больницы и вернулся к работе. В честь возвращения коллеги пожарная часть устроила торжественное построение.

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    Александра Лисица
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