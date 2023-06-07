Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:32, 7 июня 2023Забота о себе

Диетолог разрешила есть некоторые кабачки с кожурой

Диетолог Соломатина: молодые кабачки без нитратов можно есть с кожурой и сырыми

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Некоторые кабачки можно есть с кожурой, заявила диетолог Елена Соломатина. Она рассказала об этом в беседе с News.ru.

По ее словам, молодые кабачки можно есть с кожурой и даже сырыми, как огурцы, так как ближе к кожуре овоща находится много витаминов и полезных элементов. При этом, подчеркнула она, стоит обращать внимание на то, где выращивался овощ. «Если туда добавили много нитратов, тогда кожура накапливает много нитратов, в этом случае лучше срезать. Однако у молодых кабачков кожура мягкая и съедобная», — объяснила Соломатина, разрешив ее есть.

У созревших кабачков, обратил внимание специалистка, кожура не такая нежная и сложнее переваривается, поэтому такие кабачки стоит очищать и обязательно подвергать термической обработке.

Материалы по теме:
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022
Диета «Стол №5». В чем суть гастроэнтерологической диеты №5 и можно ли с ее помощью худеть здоровым людям
Диета «Стол №5».В чем суть гастроэнтерологической диеты №5 и можно ли с ее помощью худеть здоровым людям
18 августа 2022

Ранее диетолог Кристина Плотникова назвала россиянам супы, которые помогут насытиться и поддержать здоровье летом. По ее словам, летние холодные супы вкусные, освежающие и богаты витаминами и антиоксидантами.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    Заповедный лес в Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ
    Трое пьяных мужчин избили россиянина и изнасиловали его супругу
    Ценам на жилье в России предсказали снижение
    Москвичка показала на видео поездку на беспилотном такси
    Свекольный сок сократил риск сердечных приступов у больных стенокардией
    Психолог предупредила москвичей об эффекте отложенного лета
    Стала известна дата встречи Путина с африканской миссией по Украине
    Стало известно о переходе Месси в клуб из США
    В Греции соскучились по российским туристам
    Стало известно об участии ФБР в цензуре российских СМИ в американских соцсетях
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.