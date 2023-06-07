Диетолог разрешила есть некоторые кабачки с кожурой

Диетолог Соломатина: молодые кабачки без нитратов можно есть с кожурой и сырыми

Некоторые кабачки можно есть с кожурой, заявила диетолог Елена Соломатина. Она рассказала об этом в беседе с News.ru.

По ее словам, молодые кабачки можно есть с кожурой и даже сырыми, как огурцы, так как ближе к кожуре овоща находится много витаминов и полезных элементов. При этом, подчеркнула она, стоит обращать внимание на то, где выращивался овощ. «Если туда добавили много нитратов, тогда кожура накапливает много нитратов, в этом случае лучше срезать. Однако у молодых кабачков кожура мягкая и съедобная», — объяснила Соломатина, разрешив ее есть.

У созревших кабачков, обратил внимание специалистка, кожура не такая нежная и сложнее переваривается, поэтому такие кабачки стоит очищать и обязательно подвергать термической обработке.

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