В сети появились кадры посаженного в Крыму беспилотника

Mash опубликовал кадры посаженного средствами РЭБ в Крыму беспилотника

В сети появились кадры беспилотника, который посадили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Крыму. Их публикует Telegram-канал «Mash на волне».

Telegram-канал «Mash на волне»

На фотографиях видно, что после падения часть беспилотника загорелась. Судя по кадрам, на полуострове посадили дрон самолетного типа, на его крыле видна надпись на английском языке. Также на одном из фото запечатлен момент падения загоревшегося беспилотника.

6 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в восточной части полуострова средствами РЭБ был заглушен и посажен украинский беспилотник. Никто не пострадал.

До этого на севере Крыма в городе Джанкой также был сбит беспилотный летательный аппарат. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что в результате инцидента были повреждены остекления в нескольких домах, которые расположены в частном секторе.