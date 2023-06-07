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12:42, 7 июня 2023Бывший СССР

В Киеве оценили влияние разрушения Каховской ГЭС на контрнаступление

В офисе Зеленского заявили, что разрушение Каховской ГЭС не повлияет на контрнаступление

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В офисе президента (ОП) Украины Владимира Зеленского оценили влияние разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на контрнаступление. По словам заместителя главы ОП Игоря Жовквы, произошедшее никак не помешает планам Киева, передает Bloomberg.

«Это бы произошло рано или поздно, что и случилось в 02:50. Это никак не повлияет на военные операции, и мы будем проводить контрнаступление», — заявил Жовква.

Он также призвал западных союзников страны четко заявить о том, что «полная безопасность Украины возможна только при ее полноценном членстве в ЕС и НАТО».

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Власти Херсонской области ввели в регионе режим ЧС. Не менее 15 населенных пунктов оказались затоплены, около 7 человек пропали без вести.

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    Алевтина Запольская
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