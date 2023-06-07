США заподозрили в получении космических кораблей внеземного происхождения

Экс-разведчик Граш: Минобороны США заполучило космические корабли внеземного происхождения

Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш утверждает, что Министерство обороны США в рамках секретной военной программы смогло заполучить космические корабли внеземного происхождения. Об этом он рассказал в интервью телекомпании NewsNation.

По его версии, у американской администрации имеются «неповрежденные и частично неповрежденные» летательные аппараты внеземного происхождения, которые «либо успешно приземлились, либо разбились».

Граш также сообщил, что многие действующие сотрудники американского разведсообщества до сих пор предоставляют ему документы и другие доказательства существования этой секретной программы. По его словам, иногда во время обнаружения аппаратов встречаются погибшие пилоты. «Верите вы в это или нет, как бы фантастично это ни звучало, но это правда», — заявил он.

Также Граш настаивает на том, что земляне — не единственные, кто населяет Вселенную. «Данные указывают, вполне эмпирически, что мы не одиноки», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Европейское космическое агентство (ЕКА) создаст корабль для отправки людей на Луну. Генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер отмечает, что космический корабль должен быть разработан в следующем десятилетии, для чего агентство уже рассматривает соответствующие предложения.