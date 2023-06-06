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15:55, 6 июня 2023Наука и техника

Европа создаст корабль для отправки людей на Луну

Financial Times: ЕКА создаст корабль для отправки людей на Луну

Фото: Joe Skipper / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) создаст корабль для отправки людей на Луну. Об этом сообщает Financial Times.

Газета со ссылкой на генерального директора ЕКА Йозефа Ашбахера отмечает, что космический корабль должен быть разработан в следующем десятилетии, для чего агентство уже рассматривает соответствующие предложения.

Издание пишет, что проект лунного пилотируемого корабля необходим Европе для сокращения отставания от США и других стран в космонавтике. Financial Times признает, что в настоящее время в изучении естественного спутника Земли ЕКА является по отношению к НАСА младшим партнером.

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В мае European Spaceflight сообщило, что ЕКА заключило с компаниями ArianeGroup, Avio, SENER и The Exploration Company договоры, предполагающие разработку технологий многоразовых ракет космического назначения и космических кораблей.

В мае Ашбахер в интервью газете El Pais заявил, что решение о прекращении сотрудничества Европы с Россией в области космонавтики было непростым.

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    Иван Потапов
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