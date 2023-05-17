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17:12, 17 мая 2023Наука и техника

Европа оценила прекращение сотрудничества с Россией в космонавтике

Глава ЕКА заявил, что решение о прекращении сотрудничества с Россией было непростым

Фото: Роскосмос / Globallookpress.com

Решение о прекращении сотрудничества Европы с Россией в области космонавтики было непростым. С такой оценкой в интервью газете El Pais выступил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер, сообщает ТАСС.

По мнению руководителя, подобное произошло впервые в истории. «В прошлом в большинстве случаев космос был областью встреч и сотрудничества между странами самых разных политических убеждений, даже во времена холодной войны со всеми ее конфликтами и напряженностью», — заявил руководитель.

Ашбахер напомнил, что по инициативе ЕКА было прекращено сотрудничество с «Роскосмосом» по проекту ExoMars, который «работал 12 лет и в который мы вложили более одного миллиарда евро и Россия примерно столько же». «За эти годы мы построили сильное промышленное сотрудничество, и теперь нам нужно найти способ начать с нуля и сделать все самостоятельно, с новыми союзниками», — уточнил руководитель.

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Ашбахер сообщил, что не видит предпосылок для возобновления сотрудничества Европы и России в космонавтике на прежнем уровне.

В марте ТАСС сообщил, что проект федерального бюджета США, опубликованный на сайте Белого дома, предусматривает увеличение финансирования НАСА на семь процентов и замену российской стороны в качестве партнера ЕКА в миссии на Марс.

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Иван Потапов
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