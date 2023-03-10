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15:20, 10 марта 2023Наука и техника

США заменят Россию в миссии Европы на Марс

США запланировали заменить Россию как партнера ЕКА в миссии на Марс

Фото: Amir Cohen / Reuters

Проект федерального бюджета США, опубликованный на сайте Белого дома, предусматривает увеличение финансирования НАСА на семь процентов и замену российской стороны в качестве партнера Европейского космического агентства (ЕКА) в миссии на Марс. Об этом сообщает ТАСС.

«Бюджет предусматривает увеличение финансирования двух миссий на Марс, которые осуществляются в партнерстве с Европейским космическим агентством, в том числе одной, в которой Соединенные Штаты заменяют Россию в качестве партнера», — говорится в документе.

В ноябре генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер сообщил, что дальнейшие работы в рамках миссии ExoMars европейская сторона будет проводить совместно с партнерами из США.

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В июле гендиректор ЕКА заявил о прекращении сотрудничества с «Роскосмосом» по марсианской миссии ExoMars.

Запуск второго этапа марсианской миссии ЕКА и «Роскосмоса» намечался на сентябрь 2022 года. Россия для ExoMars предоставляла носитель «Протон-М», десантный модуль с посадочной платформой Kazachok и научные инструменты ровера Rosalind Franklin.

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Иван Потапов
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