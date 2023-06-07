Южная Корея упростила правила въезда для россиян

АТОР: Южная Корея упростила таможенные правила для иностранных путешественников

Власти Южной Кореи упростили таможенные правила для иностранных путешественников, в том числе россиян. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно новым правилам, для туристов отменили обязательную таможенную декларацию. В случае, если иностранец при въезде не имеет при себе товары, подлежащие декларированию, он может воспользоваться зеленым коридором. Также с июля 2023 года путешественники смогут декларировать и оплачивать товары с помощью QR-кода через мобильное приложение «Таможенная декларация РК для путешественников».

Кроме того, в популярной азиатской стране отменили все ограничения по COVID-19. Семидневный карантин для зараженных коронавирусом был заменен на пятидневный и носит рекомендательный характер.

Ранее об отмене ограничений по коронавирусу для иностранцев объявила Венесуэла. Теперь прибывающие в самую опасную страну мира туристы больше не должны предъявлять сертификат о прохождении вакцинации или результат ПЦР-тестирования.