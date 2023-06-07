Психолог предупредила москвичей об эффекте отложенного лета

Психолог Кучерова: купировать эффект отложенного лета можно, если помнить о хобби и сне

У москвичей может возникнуть ощущение упущенного отдыха и «отложенного лета» из-за прохладной и дождливой погоды в начале июня, предупредила медицинский психолог психиатрической клинической больницы № 13 Елизавета Кучерова. Как можно купировать этот эффект, она рассказала в беседе с агентством «Москва».

Она объяснила, что в связи с холодным началом лета радостные ожидания некоторых людей о тепле и прогулках не реализуются в полной мере. «Это может вызывать определенное огорчение, у москвичей возможно развитие ощущения "отложенного лета" из-за прохладной и дождливой погоды, но это вряд ли сможет привести к появлению некой сезонной депрессии, которая обычно характерна для межсезонья», — успокоила психолог.

Чтобы избежать ситуативного снижения настроения и ощущения разочарования, Кучерова посоветовала помнить о друзьях, хобби и сне. «В этот период важно поддерживать социальные связи, вкладываться в хобби и увлечения, которые могут приносить удовлетворение и радость. Уделяйте внимание самому себе, заботьтесь о своем физическом и эмоциональном благополучии, а также отдыхайте и спите достаточное количество часов, занимайтесь физическими упражнениями», — предложила психолог.

Кроме того, она рекомендовала отказаться от употребления алкоголя, поскольку спиртное может способствовать развитию тоски и угнетенного состояния. Наконец, Кучерова предложила запланировать интересное и полезное мероприятие, потому что ожидание приятного события и достижение небольших целей улучшит настроение.

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