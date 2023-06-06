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20:38, 6 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали способ борьбы с выгоранием с помощью чашки чая

Психолог Суслова: чтобы избежать выгорания, нужны ритуалы для перехода от работы к отдыху

Фото: Josefa nDiaz / Unsplash

Эмоциональное выгорание ставит под угрозу и карьеру, и личную жизнь, а также провоцирует соматические нарушения, предупредила клинический психолог Дарья Суслова. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала способ борьбы с выгоранием с помощью ритуалов — например, чашки чая.

По формулировке ВОЗ, эмоциональное выгорание — это «чувство истощения энергии, увеличение умственной дистанции от работы, циничное или негативное отношение к работе, а также падение профессиональной производительности». По словам Сусловой, лучшее, что можно сделать для профилактики такого выгорания, — найти баланс между работой и отдыхом и посвящать свободное время не только сну, но также хобби, общению с друзьями, путешествиям и спорту.

Чтобы избежать стресса при переходе от работы к отдыху, нужны особые ритуалы, подсказала Суслова. «Например, выпивайте чашку чая, когда возвращаетесь домой, или прогуливайтесь после выхода из офиса. Полезными будут тайм-менеджмент и любые практики, которые способствуют повышению эмоционального интеллекта», — предложила она.

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При этом, добавила специалистка, нужно учитывать влияние на эмоциональный баланс других заболеваний: например, по ее словам, на настроение могут оказывать влияние болезни щитовидной железы. «Волшебной таблетки здесь не существует: крайне важен комплексный подход, при котором вместе с психологом вы научитесь правильно относиться к проблемам, расслабляться и бороться с повседневным стрессом. Важно, чтобы человек понял: забота о себе — главное в жизни, а регулярный и качественный отдых необходим, чтобы работа приносила радость, а не превратилась в кабалу», — заключила психолог.

Ранее врач общей практики Елена Кудашкина оценила влияние шестидневки на здоровье человека. По ее словам, переход на шестидневную рабочую неделю грозит разрушительными последствиями для физического и психического состояния россиян.

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    Александра Лисица
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