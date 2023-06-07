Обнаружен «затерянный мир» древних организмов

Nature: обнаружены следы древнейших эукариотических организмов

Международная группа ученых обнаружила «затерянный мир» древнейших эукариотических организмов, которые не были похожи ни на один известный сложный организм. Эти существа жили около 1600-800 миллионов лет назад и предшествовали современным линиям эукариот. Подробнее об открытии рассказывается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Предполагается, что современные эукариоты имели последнего общего предка (LECA), который возник между 1200 и более чем 1600 миллионов лет назад. LECA и все его потомки образуют крону эукариотического дерева, включая водоросли, растения, грибы, животных и всех существующих одноклеточных простейших. LECA имел предков, которые также были эукариотами, но об их численности, экологии и местах обитания почти ничего не известно.

Окаменелости, которые являются останками эукариот, такими как отростки, выступы и орнаментация клеточных стенок, появляются в палеохронологической летописи около 1650 миллионов лет назад и встречаются на протяжении всей мезопротерозойской эры (от 1600 до 1000 миллионов лет). Они не обладают признаками, по которым их можно было бы отнести к эукариотической кроне, и, вполне возможно, являются частью ствола дерева, ведущего к LECA.

Наличие стеролов, которые регулируют физиологии мембран, в отложениях является диагностическим биомаркером эукариотов, и для среднего протерозоя, который длился более полумиллиарда лет, был характерен дефицит стеролов. В новой работе ученые сообщили об открытии большого количества протостероидов в осадочных породах среднего протерозойского возраста. Это указывает на существование эукариотов, которые еще не обладали полным путем биосинтеза стеролов.

Молекулярные окаменелости показывают, что организмы протостероловой биоты жили в океанах примерно от 1640 до 800 миллионов лет назад и являлись самыми ранними известными эукариотическими организмами. Современные эукариоты начали появляться в тонийский период (от 1000 до 720 миллионов лет назад), чему способствовало распространение красных водорослей (родофитов) около 800 миллионов лет назад. Эта «тонианская трансформация» стала одним из самых глубоких экологических поворотных моментов в истории Земли.