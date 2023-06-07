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18:01, 7 июня 2023Бывший СССР

На Украине допустили частичное открытие воздушного пространства

Глава Львовской ОВА Козицкий допустил открытие аэропорта в регионе при содействии ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий допустил частичное открытие воздушного пространства на Украине при содействии Евросоюза (ЕС). Слова политика передает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, вопрос открытия аэропорта во Львове был поднят на подписании соглашения о присоединении Украины к программе Евросоюза «Механизм Соединения Европы».

Он добавил, что львовские власти надеются, что ЕС сможет обеспечить функционирование гуманитарного коридора в регионе, наподобие зернового коридора, и таким образом аэропорт снова начнет работу.

Ранее Козицкий сообщил, что львовские власти обратились к офису президента Украины Владимира Зеленского, Министерству внутренних дел и парламенту страны с призывом убрать русский язык из украинских паспортов.

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    Алевтина Запольская
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